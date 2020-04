Relembre um dos golaços de Dejan Stanković com a camisa da Inter de Milão. Em 2009, o meio-campista acertou um lindo de primeira, do meio de campo, aproveitando uma reposição errada do goleiro do Genoa. O gol foi um dos da goleada por 5 a 0 - Esteban Cambiasso, Mario Balotelli, Patrick Vieira e Maicon completaram o placar.