Golaço e expulsão de Falcao no fim da crise do Galatasaray

Falcao foi o nome do triunfo do Galatasaray na casa do Erzurumspor. O colombiano se destacou n o lado positivo, com um golaço para garantir a vitória, mas acabou expulso.

Depois de três jogos consecutivos sem vencer, a equipe turca esteve à frente no placar através de Kilinc aos 20 minutos, mas Novikovas empatou pouco antes do intervalo a onze metros.

Já no segundo tempo, Falcao colocou o Galata novamente na frente. O colombiano dominou com o peito uma boa bola e, antes de chegar no chão, mandou a bola no cantinho da 2ª trave. Foi seu quinto gol na temporada.

Mas a festa do 'cafetero' escureceu aos 73 minutos. O atacante viu o segundo amarelo e deixou seu time com dez, embora seus companheiros acabaram conseguindo salvar a vitória.