A equipe comandada por Andrea Pirlo se prepara para encarar a Roma, em partida marcada para o domingo. Douglas Costas deve estar presente no jogo dsegunda rodada do Campeonato Italiano.

Confira no vídeo alguns dos gols mais bonitos do brasileiro quando atuava pelo Bayern de Munique. O atacante revelado pelo Grêmio atuou durante três anos no maior clube do futebol alemão.