Estas são as cinco melhores cobranças de falta de Clément Grenier com o Olympique Lyon. O jogador de futebol francês se formou na categoria de base do clube e jogou 154 jogos pelo primeiro time.

Além disso, ele viu o gol um total de 18 vezes, pouco antes de se despedir do clube de sua vida e partir para o Rennes, onde atualmente joga e tem cinco gols em 65 jogos.