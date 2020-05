VÍDEO: golaços de falta do Paris Saint-Germain

Time estrelado nas últimas temporadas, o PSG desde antes investia em grandes jogadores e vem somando gerações com importantes personagens brasileiros em sua equipe.

Alguns deles, são cobradores de falta exemplares, como Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Outros estrangeiros, com Di Maria e Zlatan Ibrahimovic, também balançaram as redes adversárias com bolas paradas.

Relembre alguns gols em faltas que superaram barreiras e goleiros para o time do Parque dos Príncipes.