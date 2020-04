Uns podem achar puro exibicionismo, outros podem ver como uma grande mostra de talento. Mas o certo é que, quando um gol de letra acontece, não há quem não solte um: Nossa!

E no PSG, isso já aconteceu várias vezes. Em diversas fases e com diversos craques. Um verdadeiro deleite para o fã do clube francês.

Você confere no vídeo abaixo alguns dos gols feitos por Cavani, Mabppé, Ibrahimovic, Raí, entre outros.