Goleada para lavar a alma

Leicester e Aston Villa fecharam a curiosa 29º rodada da Premier League. Os 'foxes' não tiveram pena do rival e o massacraram na etapa final.

O Aston Villa até começou bem, tentou agredir os donos da casa nos minutos iniciais, mas perdeu fôlego e passou a ser dominado. O Leicester até criava, mas esbarrava na falta de pontaria.

Até que o goleiro Reina resolveu 'ajudar' o time rival no finalzinho do primeiro tempo. Barnes foi lançado nas costas da zaga do Villa, Reina saiu correndo desesperado do gol para tentar o corte, mas foi driblado pelo atacante, que com o gol aberto, bateu para abrir o placar.

O segundo e o terceiro gol saíram dos pés de Vardy, o camisa '9'. Em cobrança de pênalti aos 63' e logo aos 79' com um chute firme de direita.

Jamie Vardy foi o grande personagem da partida. O artilheiro voltava de lesão e começou o duelo no banco de reservas, até entrar no lugar de Iheanacho no segundo tempo. Foi o suficiente para ere encerrar o seu jejum de gols em 2020, que começava a ameaçar a sua liderança no ranking de artilheiros da Premier.

Para fechar a conta, Barnes aproveitou o cruzamento e mandou de primeira para estufar as redes do Aston Villa, marcando o seu segundo gol no duelo.

Com a vitória, o time de Brendan Rodgers chegou aos 53 pontos, quatro a menos que o vice-líder Manchester City. Já o Aston Villa continua com 25, na zona de rebaixamento do Inglês.

Na próxima rodada o Leicester visita o Watford (17º), enquanto Aston Villa recebe o Chelsea (4º) no Villa Park.