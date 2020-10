Goleada para o Flamengo escancara problemas do Corinthians

A estreia com vitória de Vágner Mancini pelo Corinthians deu certa esperança, mesmo que bem pequena, para o clube e para a torcida. Porém, apenas quatro dias depois, a goleada sofrida para o Flamengo, a pior derrota da história da Arena, escancarou uma série de problemas que vêm desde o início da temporada.

Lento no ataque, o time seguiu dependendo das cobranças de falta de Otero - que pouco faz com a bola rolando -, de chutes de fora da área e jogadas pelo alto. Criticado nos últimos jogos, Jô, lesionado, não jogou, dando lugar a Mauro Boselli. A alteração mostrou que o problema não está no nome que joga como centroavante, mas sim no modo como a equipe atua.

E ainda assim, a deficiência ofensiva não é o que mais preocupa neste momento, apesar de não ser pequena. Mesmo com os problemas, o Corinthians até conseguiu criar algumas chances de gol, vendo a bola parar na trave ou no goleiro Hugo, que fez mais uma bela partida.

O grande ponto negativo do Corinthians, mais uma vez, foi o setor defensivo. E não apenas pelo fato de ter levado cinco gols, mas pelo modo como é facilmente vazado por seus adversários. E não é só o Flamengo, que tem o time mais estrelado do Brasil, que consegue passar com facilidade pela defesa do Alvinegra.

Na última quarta-feira (14), na estreia de Mancini, a vitória heróica no último minuto só veio graças a uma atuação incrível de Walter, que conseguiu parar as diversas investidas ofensivas do Athletico-PR - e isso não significa que a goleada diante do Fla seja culpa de Cássio, que desabafou após a partida.

Descompactado, o Corinthians segue dando muito espaço para seus adversários entre as linhas, desde o início da temporada. E, como não consegue segurar a posse de bola no ataque, sofre muita pressão na defesa. E após duas partidas no comando do Corinthians, Mancini começa a perceber que sua missão não será das mais tranquilas.

“Vi coisas que chamaram atenção, o físico é uma delas, o tático também, faltam ajustes. As peças precisam se ajustar coletivamente, o futebol não é mais marcação individual. A partir dos momentos que todo mundo tem função dentro de campo, as linhas precisam se ajustar para não sofrer”, explicou o treinador em coletiva após a partida contra o Flamegno.

“Eu vi um início equilibrado, mas no segundo tempo, em 10 minutos fomos liquidados com dois gols rapidamente, de forma simples. Quando tomar um gol, o adversário tem que fazer com esforço, e não como eu vi (com facilidade)”, comentou.

E diante de uma equipe ainda desorganizada e com muito espaço na defesa, o Flamengo foi letal. Aproveitou praticamente todas as chances que teve para marcar, destruindo o Corinthians tática e fisicamente.

“Uma coisa que notei e me deixou chateado foi que toda vez a gente chegava atrasado na jogada. Quando a gente tinha o físico mais apurado no jogo, até equilibramos. Mas quando cansou, o Flamengo teve superioridade porque fisicamente foi superior”, pontuou Mancini.

“O equilíbrio no primeiro tempo foi por isso, porque ainda tinha fôlego. Quando perdemos teve que fazer um jogo franco, teve que sair mais, se expor, acabou dando espaços e não conseguiu correr atrás”, completou.

E além de todos os pontos táticos que precisam de ajustes rápidos, Mancini também terá que cuidar da parte técnica dos jogadores. Todos os gols do Flamengo contaram com pelo menos uma falha individual dos atletas do Corinthians. Piton perdeu para Everton Ribeiro pelo alto, Marlon ficou olhando Vitinho bater para o gol e não cortou o cruzamento que chegou para Bruno Henrique marcar, Gabriel saiu jogando errado e ainda viu uma pane geral do time enquanto Diego dava números finais à partida.

É claro que uma derrota para o Flamengo já era esperada no atual momento do Corinthians, mas o tamanho da derrota expõe os problemas que talvez tenham sido mascarados na vitória diante do Athletico-PR. O fato é que o time precisa de ajustes consideráveis em todos os setores do campo e Mancini terá que encontrar uma maneira de consertar muitos problemas em pouco tempo.

Como ele mesmo disse em sua chegada, essa será a grande oportunidade de sua carreira. De fato, se conseguir arrumar o Corinthians, provará ser um grande treinador. A missão ainda não é impossível, mas será bem complicada.