Cano seria artilheiro do Vasco outras quatro vezes na década

Germán Cano é um dos mais importantes personagens do futebol brasileiro em 2020. O centroavante argentino de 32 anos marcou os dois gols do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em São Januário e mesmo sendo apenas o começo do Brasileirão, ele já marcou mais gols do que artilheiros do Vasco em quatro anos da última década.

Ao balançar as redes duas vezes nesse domingo (16), o atacante argentino alcançou a marca de 11 gols em 2020 com a camisa cruzmaltina. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, os artilheiros do Vasco foram Marrony e Yago Pikachu, ambos com nove gols. Em 2015, o artilheiro da Colina foi Rafael Silva, que fez 10 gols, menos que Cano em menos da metade da temporada.

Veja todos os artilheiros do Vasco da Gama a cada ano da última década.

2019

Marrony e Yago Pikachu: 9 gols

2018

Yago Pikachu: 17 gols

2017

Nenê: 11 gols

2016

Nenê: 21 gols

2015

Rafael Silva: 10 gols

2014

Edmílson e Douglas: 14 gols

2013

André: 12 gols

2012

Alecsandro: 26 gols

2011

Bernardo: 18 gols

2010

Dodô: 11 gols

Por mais impressionante que seja, desde o começo do ano, Germán Cano é o único atacante do Vasco a balançar as redes. Dos 16 gols marcados pelo Vasco em 2020, 11 foram do argentino.

O atacante vem em uma espetacular forma sob o comando de Ramón Menezes. Cano esteve em quatro jogos com Ramón como técnico e marcou seis vezes.

Números como esses apontam para o tamanho da importância do centroavante para o Gigante da Colina. Mas é inevitável que o vascaíno também olhe o caso com preocupação diante da inoperância ofensiva dos companheiros de Cano.

Com duas vitórias em dois jogos, o Vasco da Gama começa bem o Brasileirão mirando uma campanha melhor do que a realizada em 2019. Para isso, porém, não poderá contar apenas com Germán Cano e precisará que seus outros atacantes voltem a encontrar os caminhos do gol.