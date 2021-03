Goleiro chuta da própria área e faz golaço em Portugal; veja

A segunda divisão de Portugal (Liga SABSEG) teve um lance inusitado neste sábado durante a partida entre Varzim e Mafre. A jogada ocorreu aos 51 minutos, quando o placar marcava 1 a 0 para o time da casa.

Ricardo Nunes, goleiro da equipe local, tinha a bola em mão em sua área e chutou com força em um longo lançamento. A bola ainda tocou no chão antes de chegar á área. Ao subir, ela passou por cima de Carlos Henriques, goleiro adversário.

"Tento sempre colocar a bola o mais longe da minha baliza e, ao mesmo tempo, criar situações de perigo ao adversário. Desta vez aproveitei um pouco do vento e tive felicidade na forma como a bola desviou no relvado", disse o atleta em depoimento publicado por 'O Jogo'.

O golaço do jogador de 38 anos não foi o primeiro em sua carreira, como lembra o jornal. Em março de 2006, também com a camisa do Varzim, Ricardo fez um gol semelhante em jogo contra o Moreirense.