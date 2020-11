Goleiro da Inglaterra em 86 disse não perdoar Maradona por "mão de Deus"

'A Mão de Deus' faz parte da história do futebol. Diego Armando Maradona usou de um recurso pouco elogiável, mas que marcou a história das copas na partida entre Argentina e Inglaterra.

Confira no vídeo acima uma entrevista com Peter Shilton, goleiro e capitão inglês nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando Maradona marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas, mas também gerou muita polêmica.

Em 2017, 30 anos depois do icônico lance, o camisa 1 ainda negava perdão pela trapaça protagonizada pelo argentino.