Você viu isso? Goleiro do Sevilla faz milagre e evita gol de Messi

O Sevilla venceu o Barcelona pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei por 2 a 0 com gols de Koundé e Rakitic. A vitória dá uma certa tranquilidade ao time de Lopetegui na partida de volta.

A história do jogo poderia ser sido bem diferente se aos 10' minutos Messi tivesse aberto o placar. O argentino parou nos pés do goleiro Bono, que operou um verdadeiro milagre diante do '10'.

Greizmann lançou o argentino que saiu nas costas de Koundé, e sem deixar a bola cair, bate de esquerda para a linda defesa do camisa '13' do Sevilla.

