Goleiro evita derrota do Sevilla no último lance

O Real Valladolid recebeu o Sevilla neste sábado e abriu o placar com gol de Fabián Orellana aos 44 minutos do jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida se encaminhava para a vitória do time anfitrião, mas os visitantes ainda tinham um escanteio para cobrar aos 94 minutos, no último lance do jogo. Yassine Bono, goleiro Sevilla, foi para a área adversária.

Após a cobrança do lado esquerdo, a bola ficou viva dentro da área. Em meio ao bate-rebate, o dono da camisa número 1 ficou com a sobra e chutou de primeira com a canhota para o fundo da rede.

O resultado deste sábado deixa o Sevilla com 55 pontos na quarta posição, com dez pontos de vantagem sobre a Real Sociedad, que está na quinta posição. O Real Valladolid soma 27 pontos e está no 16º lugar.