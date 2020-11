Barcelona mantém 100% na Champions em noite de goleiros

O Barcelona entrou em campo com o objetivo de manter o 100% de aproveitamento na Champions League e encarou um Dínamo de Kiev com 13 desfalques, sendo nove infectados com Covid-19.

Foi uma partida em que os goleiros protagonizaram desde o anúncio das escalações até o desempenho em campo. Ter Stegen voltou a atuar após três meses se recuperando de lesão de joelho. Do outro lado, algo mais atípico. Com os dois principais arqueiros em isolamento, Ruslan Neshcheret (18 anos) teve de estrear no fim de semana pelo Campeonato Ucraniano e viveu um teste ainda mais duro no Camp Nou. Os dois goleiros foram muito exigidos e passaram na prova.

Em um começo de jogo no Camp Nou com domínio total e pressão do Barcelona, Pedri e Ansu Fati tiveram as tentativas iniciais contra o Dínamo de Kiev, mas foi Lionel Messi quem, aos quatro minutos, balançou a rede dos ucranianos.

Após uma primeira tentativa perigosa, o argentino fez todo o trabalho para o lance do gol. Ao receber centralizado, ele encarou a marcação, invadiu a área e foi derrubado. O capitão sofreu o pênalti e ele mesmo foi para a cobrança diante de Neshcheret, que pulou escolhendo o lado certo, mas não alcançou a cobrança firme de Lionel. Foi seu quinto gol nesta temporada, todos em cobranças de pênaltis.

Apresentando uma postura muito ofensiva com linhas avançadas, o time catalão deu espaço e possibilitou contra-ataques dos visitantes, que tiveram a primeira boa chance com Buyalskyi, dando início à grande atuação de Ter Stegen, que voltaria a salvar três vezes no segundo tempo.

Ainda antes do intervalo, a equipe de Ronald Koeman pressionou intensamente e chegou perto de ampliar a vantagem em lances de Messi, Ansu Fati e Pedri, que acertou a trave. Apesar da desvantagem no placar, o grande nome do primeiro tempo foi Neshcheret, que aguentou as insistentes tentativas do time catalão.

No segundo tempo, o panorama do jogo se manteve, com muito volume do Barcelona e contra-ataques do Dínamo de Kiev parados por Ter Stegen.

No primeiro minuto após voltar do vestiário, Tsygankov exigiu novo milagre do goleiro. Na sequência, o alemão foi superado, mas a arbitragem anulou a jogada porque a a bola saiu entre a cobrança do escanteio e a cabeçada de Kedziora. Supryaga ainda voltou a provocar um milagre do alemão antes de uma onda de ataques do Barcelona.

Messi e Sergi Roberto chegaram perto de marcar, mas o jovem goleiro ucraniano pegou as duas finalizações. Em seguida, Neshcheret foi vencido por Gerard Piqué, que recebeu cruzamento de Ansu Fati e cabeceou para dentro.

A reação veio com Tsygankov, que forçou Ter Stegen a fazer mais uma defesa, sua quarta com alto nível de dificuldade. No entanto, ele não evitou o gol no ataque seguinte, aos 74 minutos, quando Verbic recebeu cruzamento vindo da direita e finalizou de primeira. O goleiro defendeu, mas deu rebote e Tsygankov mandou para dentro.

As tentativas dos visitantes nos minutos finais não foram suficientes para igualar o placar. Com isso, o Barcelona manteve o 100% de aproveitamento na Champions League, soma nove pontos e tem situação confortável na liderança do grupo G. Com seis pontos, a Juventus ocupa a segunda posição. Em último, Dínamo de Kiev e Ferencváros têm apenas um ponto.

Na próxima rodada da fase de grupos da Champions League, o Barcelona visita o Dínamo de Kiev em jogo marcado para 24 de novembro. Simultaneamente, a Juventus recebe o Ferencáros.