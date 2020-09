A Espanha saiu de campo com placar de 1 a 1 na estreia contra a Alemanha pelo Grupo 1 da Liga das Nações. Antes do jogo, os goleiros mostraram suas qualidades no aquecimento.

Confira o vídeo com as defesas de David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Unai Simón (Athletic de Bilbao) antes do jogo contra os alemães.