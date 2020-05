Não é apenas quando o juíz apita, que as emoções do futebol começam.

Chegar antes no estádio vale a pena para pegar um bom lugar e poder viver momentos específicos que acontecem durante o aquecimento dos jogadores.

No vídeo abaixo, você confere momentos em que os goleiros da equipe do Barcelona deram um verdadeiro show no aquecimento.