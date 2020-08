VÍDEO: gols da 15ª rodada da K-League de 2020

O futebol da Coreia do Sul avança no principal campeonato nacional, em que três brasileiros se destacam entre os quatro artilheiros. O líder é entre os goleadores é Júnior Negão, com 18. Cesinha e Felipe Silva têm oito cada um e estão atrás também de Lijutcenko, que marcou dez vezes.

O primeiro colocado na tabela em busca do título é o time de Júnior Negão, com 36 pontos após o empate em 0 a 0 com o Suwon Bluewings na 15ª rodada. O Jeonbuk Motors, com um ponto a menos, venceu o Daegu por 2 a 0 e persegue o Ulsan Hyundai. Assista ao vídeo com todos os gols da 15ª rodada.