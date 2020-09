A principal competição do futebol sul-coreano chegou à sua 22ª rodada, com o Ulsan Hyundai mantendo sua liderança. Com 50 pontos somados, o time do artilheiro brasileiro Junior Negão (24 gols) tem dois pontos de vantagem sobre o Jeonbuk Motors.

A K-League tem ainda Cesinha (14 gols) e Felipe Silva (11) como o segundo e o quarto goleadores. Confira no vídeo acima os gols do fim de semana, incluindo um de Felipe e um de Junior Negão.