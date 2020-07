A principal competição do futebol russo tem o Zenit liderando com 59 pontos, a distantes onze pontos do Lokomotiv Moscou.

Já entrando na reta final, o campeonato segue avançando para as definições diante da presença de público nos estádios. Confira no vídeo os gols da 24ª rodada do Campeonato Russo de 2019/20.