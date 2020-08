Duas marcas são favoritas para da nome ao Camp Nou

O Barcelona está prestes a concretizar uma importante mudança: a alteração do nome de seu estádio. A novidade foi anunciada recentemente e deve estar aplicada para a próxima temporada.

Em 21 de abril, a Fundació Barça inaugurou o processo seletivo para buscar um patrocínio que seria feito com a marca dando nome ao Camp Nou.

Após o clube negar que haja conversas com uma empresa de Mike Tyson ligada à cannabis, o jornal 'AS' informa que existem apenas duas empresas que seguem lutando para serem escolhidas. Trata-se de duas marcas do exterior.

Como o clube anunciou nos últimos meses, a receita com a parceria será destinada a projetos de pesquisa para ajudar na luta contra a Covid-19.