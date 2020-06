VÍDEO: gols da Inter sobre o Napoli pela Copa da Itália

Depois de pouco mais de três meses longe dos campos, a bola retornará aos gramados italianos com as semifinais da Copa da Itália.

Nesta sexta-feira, a Juventus recebe o Milan, pelo jogo da volta valendo vaga para a decisão do título. Um dia depois, o outro finalista será conhecido.

No sábado, o Napoli recebe a Inter de Milão, que perdeu em casa no primeiro jogo por 1 a 0 com um gol do espanhol Fabián Ruiz. A final será no próximo dia 17 no Estádio Olímpico de Roma.

Relembre gols da Inter sobre o Napoli no estádio San Paolo pela competição que marca a retomada do futebol italiano.