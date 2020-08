VÍDEO: Juventus e seus gols contra equipes francesas na Itália

A Juventus enfrentará no próximo dia 07/08 o Lyon pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. No jogo de ida, a 'Vecchia Signora' perdeu por 1 a 0 e agora precisa correr atrás do prejuízo em casa.

No vídeo acima, você confere uma coleção de gols marcados pela Juventus contra equipes francesas.