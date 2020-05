VÍDEO: gols da Juventus na Liga dos Campeões de 1995/96

A Juventus é soberana na Serie A, liderando com larga vantagem a lista históricas de campeões italianos, com 35 títulos.

Bem distantes do time de Turim, aparecem a Inter (19) e o Milan (18) em uma lista que segue com Genoa (9), Pro Vercelli (7), Bologna (7), Torino (7), Roma (3), Lazio (3), Fiorentina (2) e Napoli (2).

No entanto, em âmbito continental, a Juventus tem apenas dois títulos da Champions League (ou da antiga Copa de Europa) e é superada de longe pelo Milan, que tem sete e pela Inter de Milão, com três.

Um desses títulos da 'Vecchia Signora' foi na temporada 1995/96, com destaque para a atuação de Alessandro Del Piero. Relembre todos os gols do time na campanha do título europeu.