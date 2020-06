Apresentamos o vídeo com o resumo de todos os gols que foram comemorados neste fim de semana na quinta rodada da K-League, que terminou com o Jeonbuk Motors no topo da classificação com 12 pontos, depois de vencer por 4 a 1 contra o Seoul.

Por sua vez, o Ulsan Hyundai continua em segundo com onze pontos, enquanto Gangwon FC subiu para terceiro com dez. Por seu turno, o Incheon United continua na última posição com apenas alguns pontos.