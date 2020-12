VÍDEO: Gols de Agüero pelo Manchester City contra o United

Agüero é uma lenda viva no Manchester City! O argentino é o maior atacante da história do clube azul de Manchester e a sua auseñcia foi bastante sentida no empate sem gols no Derby desse sábado.

O matador já estava recuperado da sua lesão, mas acabou ficando de fora da partida em Old Trafford devido a uma gastroenterite.

Confira os gols de Agüero contra o United com a camisa do City!