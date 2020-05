Atualmente, Ben Arfa tem 33 anos e veste a camisa do Real Valladolid após passagens recentes de menos de uma temporada por Rennes, PSG, Nice e Hull City.

Antes, teve experiências mais longas com Newcastle, Olympique de Marselha e Lyon, time com o qual marcou 12 gols. Relembre as principais vezes em que o francês balançou as redes em seu primeiro clube.