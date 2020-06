VÍDEO: gols de cabeça de Harry Kane pelo Tottenham

Harry Kane teve problema muscular na parte posterior da coxa, mas já se movimenta normalmente e é reforço garantido para o time de José Mourinho na retomada da Premier League.

“Em relação as lesões mais sérias que resultaram em cirurgias, Moussa, Sonny e Harry, sim, eles estão de volta. Vamos treinar com o grupo completo na próxima segunda, e sim, eles estarão neste grupo", disse o treinador recentemente aos meios oficiais do clube.

A história do camisa 10 no clube começou nas categorias de base e foi intercalada com breves passagens por Millwall, Norwich e Leiceste Pelos 'spurs', o jogador tem 278 partidas e 181 gols.

Algumas das bolas que foram parar dentro dos gols adversários foram de cabeça, lembramos estes lances do jogador inglês.