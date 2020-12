VÍDEO: Gols de Cesinha, um dos goleadores da Coreia em 2020

Cesinha passou por Bragantino, União Barbarense, Atlético Mineiro e Ponte Preta até deixar o futebol brasileiro na temporada 2015-16. Desde então, o meia-atacante de 30 anos é titular do Daegu, time da elite do futebol da Coreia do Sul.

Confira no vídeo acima os gols do brasileiro na temporada de 2020, em que ele acabou com 19 gols e cinco assistências pela K-League. Seu desempenho o levou a ser um dos eleitos para a seleção da principal competição do país.