Ele é um recém-chegado ao futebol mexicano, mas estreou com tudo. Federico Viña estreou em setembro com a primeira equipe do América, causando uma impressão mais do que boa.

Agora, após 18 partidas, o atacante uruguaio, de 21 anos, está com oito gols e tem muito mais pela frente. Quando o futebol voltar, o jovem tem tudo para brilhar ainda mais.