O Tottenham entrou como um furacão na partida contra o West Ham. Com Gareth Bale observando tudo do banco, Harry Kane e Heung-min Son se ajudaram e abriram o placar aos 45 segundos e aos 7 minutos, o segundo gol foi feito. No minuto 16, Kane fazia o terceiro gol.

No vídeo acima, você confere uma coleção de gols de Kane contra o West Ham ao longo dos anos.