Lorenzo Insigne começou sua vida profissional no Napoli e teve breves passagens por times menos expressivos (Cavese, US Foggia e Pescara) do futebol italiano antes de retornar.

Desde a temporada 2012-13, o meia-atacante atua no time napolitano, onde ganhou papel importante nos últimos anos. Lembramos no vídeo os principais gols do italiano na atual temporada.