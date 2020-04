VÍDEO: reveja os gols de Juan Bernat com o PSG na Champions

O espanhol Juan Bernat vive sua segunda temporada no PSG após começar a carreira no Valencia e, após três temporadas, iniciar uma experiência no Bayern de Munique.

Depois de quase cinco campanhas com o gigante alemão, o lateral-esquerdo foi à França para assumir a titularidade do time de estrelas do Parque dos Príncipes.

Em época de quarentena e bola parada, nada melhor do que ver bola na rede. Relembre conosco todos os gols de Bernat com o PSG na Champions League.