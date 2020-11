Juninho Pernambucano é um dos maiores ídolos do Lyon. O brasileiro defendeu as cores do clube entre 2001 e 2009, onde conquistou sete títulos franceses consecutivos. Agora dirigente, Juninho tenta recolocar a equipe no caminho das vitórias.

Uma das suas vítimas preferidas era o Saint-Étienne, clube no qual balançous as redes cinco vezes.

Confira no vídeo acima os gols marcados por Juninho com a camisa do Lyon!