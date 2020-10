Tuchel confirma desfalques para o PSG contra o Dijon

O Paris Saint-Germain quer ultrapassar o Lille e assumir a liderança do Campeonato Francês neste fim de semana. Com 15 pontos conquistados em sete jogos, o time do Parque dos Príncipes receberá o Dijón neste sábado.

Na véspera da partida, o técnico Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva, quando confirmou cinco desfalques em sua equipe e ainda deixou duas dúvidas para a escalação.

"Verratti, Paredes, Kehrer, Icardi e Bernat não estarão conosco. Keylor Navas e Florenzi não treinaram com o time e não podemos assegurar suas presenças", explicou o alemão.

O técnico ainda criticou a atuação de sua equipe contra o Manchester United e pediu uma evolução imediata: "Não é normal e é grave ter perdido. Devemos reagir e seguir positivos. Devemos reagir sendo um time diferente da terça-feira".

Relembre no vídeo acima todos os gols marcados por Kylian Mbappé pelo Paris Saint-Germain contra o Dijon até fevereiro de 2020.