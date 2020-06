Mame Biram Diouf teve passagens por Hannover, Manchester United, Blackburn e Molde FK antes de começar uma longa experiência que continua até hoje.

Desde a temporada 2015-16, o atacante atua defendendo as cores do Stoke City, onde já marcou 23 gols na equipe principal. Relembre neste vídeo diversos desses momentos do senegalês balançando as redes dos adversários pelo time inglês.