Gols de Messi vs. Cristiano na fase final da Champions

A música da Champions é sempre especial, mas parece soar diferente quando começam os confrontos da verdade, o mata-mata que têm início com as oitavas. Chega aquele momento, o momento da verdade, e isso coloca os jogadores mais decisivos da competição em evidência.

Isso nos leva a olhar especialmente para Leo Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Leo Messi, considerados os dois melhores jogadores do mundo. Além disso, os dois juntos somam nove Champions League, cinco do português e quatro do argentino.

O Barça de Messi abriu fogo nas oitavas de final contra o Napoli no dia 25 de fevereiro, a Juve de Cristiano fez isso em Lyon no dia seguinte. Em ambas encontros nenhum marcou. Falta a volta. O coronavírus reconfigurou a Champions e comprimiu o resto da competição em uma fase final para oito que se realiza em Lisboa, mas as oitavos continuam em aberto.

Quantos gols marcaram Messi e Cristiano na fase final da Champions League?

A carreira de Messi e Cristiano é um cabo de guerra para ver quem quebra mais recordes ou é o primeiro no ranking de mérito individual. Quando se trata de gols na fase final da Liga dos Campeões, o jogo é ganho pelo português.

Além disso, de forma marcante, já que são 65 gols somados entre passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus ma vez encerrada a fase de grupos.

Leo Messi, por sua vez, sempre com a camisa do Barcelona, ​​tem 46, uma diferença bastante significativa. Dessa forma, CR7conseguiur conquistar três Champions seguidas em quatro anos com o Real Madrid.

Os gols de Messi e Cristiano na Champions por fases

Como esses gols são divididos? Muito desigualmente. Aliás, nas oitavas de final é o rasarino quem sai na frente: 26 a 23 gols.

É nas quartas de final que o domínio tirânico de Cristiano começa, 25 contra 12 do rival. 13 contra 6 nas semifinais a favor do português, que marcou quatro gols em finais contra dois de Messi.

O pódio artilheiro é completado pelo jogador do Bayern de Munique, Thomas Müller, longe de ambos, com 22 gols.