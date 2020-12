VÍDEO: Moisés Caicedo e seus gols na Libertadores de 2020

Moisés Caicedo, o craque do Independiente del Valle, é um meia de 19 anos que se destaca pela grande capacidade de fazer bons lançamentos desde seu campo, pelo seu carisma e desempenho físico que o tornam um jogador polivalente do tipo que agrada os poderosos clubes do velho continente. Recentemente, o Manchester United demonstrou interesse no jogador para 2021.

No vídeo acima, você confere dois golaços marcado pelo craque na Libertadores, contra o Junior Barranquilla e o Flamengo.