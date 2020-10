VÍDEO: gols de Nolito pelo Barcelona

Nolito passou os melhores três anos de sua carreira no Celta de Vigo, marcando 39 gols no campeonato entre 2013 e 2016, o que o levou a ser convocado pela Espanha e contratado pelo Manchester City. O ponta-esquerda, hoje com 33 anos, voltou ao Celta após passagem pela Inglaterra e pelo Sevilla.

Poucos lembram que ele tem um passado catalão. O espanhol marcou 26 gols em 83 partidas pelo time B do Barcelona e também conseguiu um gol e uma assistência em cinco partidas pela equipe principal entre 2008 e 2011. Relembre momentos de Nolito pelo gigante do Camp Nou.