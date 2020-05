O meia-atacante de 28 anos criado no Real Madrid vive sua primeira experiência fora da Espanha, onde atuou por cinco anos com o Getafe e três com o Sevilla.

Sarabia começou com o pé direito, até que o ano foi interrompido pelo coronavírus. Atuou em 36 partidas (25 como titular) e somou 14 gols e sete assistências. Relembre seus gols no Campeonato Francês.