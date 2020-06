VÍDEO: gols de Sneijder, que não foi Bola de Ouro "porque não quis"

Recentemente, Sneijder virou manchete ao mostrar uma grande dose de autoconfiança. O craque dos Países Baixos, aposentado há quase um ano, falou a 'FOX Sports' que poderia ter chegado ao nível da Bola de Ouro.

"Eu poderia ter me tornado Messi ou Cristiano, mas não quis. Simplesmente não tinha vontade. Aproveitei a vida, bebia de vez em quando no jantar, e nesses detalhes estava a diferença", confessou novamente.

Após sair do futebol de seu país, o jogador passou por Real Madrid, Inter de Milão, Galatasaray, Nice e Al-Gharafa.

Será que ele realmente teria condições de ser um dos três melhores do mundo? Apresentamos um vídeo com os gols do meia quando atuou pelo Ajax, seu primeiro clube, em que esteve por cinco temporadas.