Thierry Henry, o francês de 42 que atualmente é o técnico do Montreal Impact da MLS, passou uma boa fase de sua carreira no Barcelona.

Procedente do Arsenal em 2007, o jogador ficou no clube espanhol até 2010, quando foi jogar defende as cores do NY Red Bulls.

Pelo Barça, o jogador fez bonito e, contra o Lyon, marcou todas as vezes que jogou em partidas pela Champions League.

Confira no abaixo os quatro gols marcados pelo francês no Lyon.