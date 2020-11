Espanha não sofre gol em casa há mais de um ano e meio

Após a rodada do fim de semana na Liga das Nações, a seleção espanhola precisa vencer a Alemanha nessa terça-feira para se classificar na competição. A seu favor, está a sequência de seis jogos sem sofrer gols em casa.

Os goleiros da Espanha não são superados desde que o norueguês Joshua King marcou em cobrança de pênalti nas eliminatórias da Eurocopa, em partida disputada no Mestalla em 23 de março de 2019. O jogo acabou com vitória por 2 a 1 do time local graças aos gols de Rodrigo Moreno e Sergio Ramos.

Desde então, a seleção disputou seis jogos em seu território e não sofreu gols. Ainda naquelas eliminatórias, derrotou Suécia (3 a 0), Ilhas Faroé (4 a 0), Malta (7 a 0) e Romênia (5 a 0). Na atual Liga das Nações, venceu contra Ucrânia (4 a 0) e Suíça (1 a 0).

A última derrota da Espanha em casa ocorreu em Sevilha no dia 15 de outubro de 2018, quando enfrentou a Inglaterra pela Liga das Nações e viu Raheem Sterling (duas vezes) e Marcus Rashford marcarem.

Agora o time de Luis Enrique se prepara pensando no grande desafio contra a Alemanha. Confira no vídeo acima um compilado com gols de voleio e cabeça durante treino dos espanhóis.