VÍDEO: Gols do Ajax nas quatro primeiras rodadas da Champions de 2020/21

O Ajax chega à quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões na segunda posição do grupo D, com sete pontos, superando a Atalanta no número de pontos.

O adversário desta terça-feira, fora de casa, é o Liverpool, que lidera com dois pontos a mais. Completando o grupo, está o Midtjylland, que não pontuou.

Confira no vídeo acima todos os gols marcados pelo gigante dos Países Baixos até aqui na competição, com lances protagonizados por jogadores como David Neres, Antony e Dusan Tadic.