O Bayern de Munique viajará a Madri para enfrentar o Atlético de Madrid sem três peças importantes. Hansi Flick, técnico da equipe alemão, confirmou que Manuel Neuer, Robert Lewandowski e Leon Goretzka descansarão e não enfrentarão os espanhóis.

