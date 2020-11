Com 100º de aproveitamento, o Manchester City soma nove pontos e lidera o grupo 3 da Champions League. Atrás da equipe de Pep Guardiola, aparecem Porto (6 pontos), Olympiacos (3) e Olympique de Marselha (0).

Confira no vídeo acima os gols do time inglês nos primeiros duelos da competição. Com desfalque e retornos confirmados, o City visita nessa quarta-feira o Olympiacos, na Grécia, pela quarta rodada da fase de grupos.