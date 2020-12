VÍDEO: Gols do Manchester City sobre o Fulham, o adversário do fim de semana

O Manchester City recebe o Fulham neste sábado às 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa), em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League.

O time de Pep Guardiola tem um duelo atrasado na competição, é o 11º colocado e soma 15 pontos em nove partidas, enquanto o adversário do fim de semana é o 17º e acumula apenas sete pontos.

Relembre no vídeo acima gols do City em confrontos entre as duas equipes, com lances protagonizados por jogadores como Pablo Zabaleta, Yaya Toure e Bernardo Silva.