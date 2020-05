Cheio de estrelas internacionais, o PSG transborda talento com seus craques. É soberano na França e luta constantemente pelas maiores ambições no continente.

Com tanta qualidade, o time do Parque dos Príncipes comemora o mesmo título com um sabor diferente após o fim antecipado da competição devido à pandemia. Confira os gols da campanha campeã na Ligue 1.