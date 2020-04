VÍDEO: o melhor do Real Estelí no Campeonato da Nicarágua

Na ausência das cinco grandes ligas, a nicaraguense é uma boa opção para acompanhar. Nicarágua é um dos poucos países que está avançando em sua competição, apesar da crise do coronavírus. De fato, o Real Estelí retransmite suas partidas e percebeu que mais e mais pessoas as estão seguindo.

O futebol nicaragüense nos deixou com grandes gols. Muitos deles, além disso, com o selo do Real Estelí.

Estes são os melhores gols da equipe no Clausura 2020. Grandes gols, sem dúvida.