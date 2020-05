VÍDEO: gols, dribles e assistências de Marcelo no Real Madrid

O lateral brasileiro completou neste dia 11 de maio seus 32 anos de vida. Veterano no Real Madrid mas sem perder o sorriso de quando chegou a Madri com apenas 18 anos. Quase metade de sua vida foi no clube merengue, onde se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos, perdendo somente para Roberto Carlos.

Neste período defendendo o clube merengue, Marcelo se converteu no terceiro jogador na história do clube com mais títulos. Ele venceu tudo o que disputou: quatro Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, três Supercopas da Europa, quatro Supercopas da Espanha e quatro Mundiais de Clubes.