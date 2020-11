Sem a presença de Neymar, lesionado no jogo da Champions League, o PSG visitou o Nantes nesse fim de semana e voltou para casa com o placar de 3 a 0 graças aos gols de Herrera, Mbappé e Sarabia.

Confira no vídeo acima os gols e bastidores da sétima vitória seguida da equipe do técnico Thomas Tuchel, que se manteve na liderança do Campeonato Francês.